giovedì, 12 Marzo , 26

‘Welfare Day 2026’ il 19 marzo a Roma

(Adnkronos) - Si avvicina la data del Welfare...

Ex Ilva, Urso: “Negoziato verso svolta. Da Arcelor Mittal azione sistematica di saccheggio”

(Adnkronos) - "Momento decisivo" per l'ex Ilva, perché...

Addio a Enrica Bonaccorti, il regalo speciale di Renato Zero al concerto a Roma

(Adnkronos) - Un abbraccio destinato a restare nella...

Diabete tipo 2, nuovi dati tecnologia Libre dimostrano migliore controllo glicemia

(Adnkronos) - Le persone che utilizzano la tecnologia...
HomeNewsIl Centro Commerciale Campania introduce la Silent Hour per uno shopping più...
il-centro-commerciale-campania-introduce-la-silent-hour-per-uno-shopping-piu-inclusivo
Il Centro Commerciale Campania introduce la Silent Hour per uno shopping più inclusivo
News

Il Centro Commerciale Campania introduce la Silent Hour per uno shopping più inclusivo

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Il Centro Commerciale Campania, introduce la Silent Hour, una nuova iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa Act4Good, il programma globale attraverso cui Klépierre integra inclusione, accessibilità e sostenibilità nella gestione quotidiana dei propri centri commerciali in Europa.

Ogni mercoledì, dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 16:00, il Centro riduce intenzionalmente gli stimoli sonori negli spazi comuni. La musica viene abbassata, gli annunci vocali limitati allo stretto necessario e l’ambiente complessivo reso più quieto e armonioso, per favorire un’esperienza di visita più serena e rispettosa delle diverse sensibilità.

La Silent Hour rappresenta una declinazione concreta dei principi di Act4Good, che riconoscono il ruolo dei centri commerciali come spazi di vita, relazione e servizio alla comunità, progettati per essere realmente accessibili e accoglienti per tutti.

L’iniziativa è pensata in particolare per persone con ipersensibilità sensoriale, persone nello spettro autistico, anziani, famiglie con bambini neurodivergenti e per chiunque preferisca vivere lo shopping in un contesto più tranquillo, con meno stimoli e maggiore comfort. Presso l’Info Point del Centro sono inoltre disponibili, su richiesta, cuffie antirumore per neonati, bambini e adulti, a supporto di un’esperienza ancora più inclusiva.

Con la Silent Hour, il Centro Commerciale Campania dà piena attuazione alle politiche di Klépierre in materia di inclusione e accessibilità, confermando un approccio strutturale e continuativo che va oltre l’evento singolo e si traduce in pratiche operative quotidiane.

“L’inclusione non è un’iniziativa straordinaria, ma un’abitudine”, sottolinea la direzione del Centro. “La Silent Hour è un ulteriore passo nel percorso che ci vede impegnati a costruire spazi sempre più attenti ai bisogni reali delle persone e delle comunità che vivono il Centro ogni giorno”.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli:

www.campania.com

Iscriviti alla newsletter al link www.campania.klepierre.it/registration/it-campania-newsletter-registration/.

IG: centro_campania
TIK TOK: centro_campania
FACEBOOK: CentroCommercialeCampania

 

Previous article
Crescono risse, rapine e reati commessi dagli adolescenti: dati raddoppiati in 10 anni. E i ragazzi girano sempre più spesso armati
Next article
Nordio: “Se vince il sì non ci saranno più casi Garlasco”

POST RECENTI

News

Bankitalia, a gennaio limatura tassi prestiti a imprese, credito accelera

In lieve aumento i tassi sui nuovi mutui Nel mese di gennaio, in Italia, si è registrato un incremento dei tassi di interesse sui prestiti bancari,...
News

Confartgianato: export alimentare +4,3%, ma mancano 68mila lavoratori

Report illustrato alla Camera durante il convegno “Intelligenza artigiana a tavola” Il comparto alimentare sta ottenendo notevoli risultati sia in Italia che all’estero, con un incremento...
News

Salviamo il Viareggio, esperti al forum Ussi

Dal Viareggio al mondo e viceversa: un solo appello: salviamo il calcio giovanile. Nasce un comitato di “salute pubblica” al termine di un forum sugli...
News

Riforma forense, commercialisti esprimono forte preoccupazione

Cuchel (Anc): “Rischi per le altre professioni regolamentate” L’Associazione nazionale commercialisti, presieduta da Marco Cuchel, torna a esprimere forti perplessità sui contenuti della proposta di riforma...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.