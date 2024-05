il-centro-storico-di-roma-visto-dalle-frecce-tricolori-in-volo

Da Piazza del Popolo all’Altare della Patria per Giornata Forze armate

Roma, 4 nov. (askanews) – Le immagini impressionanti del centro storico di Roma visto dalle Frecce Tricolori che lo hanno sorvolato in occasione della Giornata delle Forze armate: la Pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare ha effettuato un doppio sorvolo, prima da Sud verso Nord, in cui si distingue la sterrata allungata del Circo Massimo sulla destra dello schermo poco prima dell’Altare della Patria, per poi proseguire sopra Via del Corso fino a superare Piazza del Popolo (che si distingue chiaramente dalla forma circolare con l’obelisco al centro). Successivamente, in provenienza da Nord sulla direttrice della Via Flaminia, hanno sorvolato nuovamente Piazza del Popolo e il “tridente” del centro, raggiungendo in pochi secondi Piazza Venezia e l’Altare della Patria, di cui si distingue nuovamente l’edificio bianco con subito alle sue spalle la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli sul Campidoglio.