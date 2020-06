Il centrodestra deve decidere se partecipare agli Stati generali dell’economia

AGI – Il centrodestra deve decidere se accettare l’invito del Presidente del Consiglio Conte agli Stati generali dell’economia. Conte la settimana scorsa affermò: “Non intendo queste risorse che arrivano dall’Unione europea come un tesoretto di cui deve disporre il governo in carica, questo confronto si aprirà con la maggioranza ma anche con l’opposizione. Si tratta di un patto per la rinascita, progetti che decideremo insieme. E’ giusto che ci sia una partecipazione di tutte le forze e quindi anche dell’opposizione”.

Berlusconi accetta, a nome di Forza Italia, l’invito di Conte e annuncia che sentirà Salvini e Meloni per tentare di convincerli a partecipare.

