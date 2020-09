Il centrodestra strappa al centrosinistra la regione Marche e aumenta il divario per quanto riguarda i territori amministrati. Oggi il centrodestra governa in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il centrosinistra governa in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia.

Questa mattina comincerà lo spoglio delle regionali in Valle d’Aosta, dove finora il Presidente è stato dell’Union Valdotaine. Sempre stamattina lo spoglio per le elezioni comunali. In ballo ci sono tra l’altro 3 capoluoghi di regione (Venezia, Trento, Aosta) e 15 capoluoghi di provincia (Chieti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il centrodestra governa 14 regioni. Il centrosinistra 5 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento