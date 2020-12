Il centrodestra ‘occupa’ la Camera per protesta: “Premier caudillo”

AGI – Proprio mentre il premier Giuseppe Conte illustra in tv le nuove misure anti Covid in vista delle festività natalizie, il centrodestra protesta duramente in Aula della camera, accusando il presidente del Consiglio di aver instaurato una “dittatura”. Quindi, i deputati delle opposizioni intonano il coro “libertà, libertà” esponendo dei cartelli. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha dovuto sospendere la seduta. Prima della sospensione, a surriscaldare il clima è l’intervento del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, che attacca: “Avevamo chiesto, dopo che il premier aveva annunciato su facebook la diretta tv sul nuovo Dpcm, che venisse a parlare alla Camera visto che l’Aula è convocata,

