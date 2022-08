Il centrodestra presenta il programma: c’Ã¨ il sostegno all’Ucraina e il Ponte sullo Stretto

ROMA – “I leader dei partiti che compongono il centrodestra hanno condiviso e dato il via libera al programma di governo che la coalizione realizzerà dopo le elezioni del 25 settembre quando, finalmente, l’Italia potrà avere un governo coeso e capace di dare al Paese delle risposte concrete”. Così un comunicato congiunto dei leader del centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

IL PROGRAMMA ‘PER L’ITALIA’ DEL CENTRODESTRA

Il programma, dal nome ‘Per l’Italia’, spiega il comunicato, “si articola in 15 punti, serio e realizzabile, incentrato sulla tutela dell’interesse nazionale e della Patria, sulla crescita economica e sulla difesa del potere d’acquisto delle famiglie. Nel documento, elaborato nelle scorse settimane da un tavolo tecnico composto dai delegati di tutte le forze del centrodestra, vengono ribaditi i nostri valori e la nostra collocazione in Europa, nell’Alleanza Atlantica e in Occidente, la necessità di una profonda riforma fiscale con la Flat Tax, del superamento della legge Fornero con Quota 41, dei Decreti sicurezza, dell’autonomia regionale e del presidenzialismo e di tutti gli altri elementi che sono indispensabili per affrontare i problemi dell’Italia e dare finalmente il via a un rilancio che non può più essere rinviato”.

“TAGLIARE LE TASSE E PROMUOVERE PACE FISCALE”

Il centrodestra sottolinea anche “i temi delle infrastrutture strategiche, delle riforme come quelle della giustizia e della pubblica amministrazione, passando, ovviamente per la necessità di tagliare il carico fiscale a famiglie e imprese”. Proprio a proposito di tasse, nel programma del centrodestra si parla di “pace fiscale e “saldo e stralcio” e di un “accordo tra cittadini ed Erario per la risoluzione del pregresso”.

IL PONTE SULLO STRETTO C’È

Alla fine, la realizzazione del Ponte sullo Stretto trova posto nel programma ‘Per l’Italia’ del centrodestra: “Rendere l’Italia competitiva con gli altri Stati europei attraverso l’ammodernamento della rete infrastrutturale e la realizzazione delle grandi opere. Potenziamento della rete dell’alta velocità per collegare tutto il territorio nazionale dal Nord alla Sicilia, realizzando il ponte sullo Stretto”, si legge nel documento.

SOSTEGNO ALL’UCRAINA E A OGNI INIZIATIVA DIPLOMATICA

Per quanto riguarda le tensioni internazionali, i leader del centrodestra scrivono: “Rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e sostegno ad ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione del conflitto”.

SALVINI: “NOI COMPATTI, FAREMO FLAT TAX, QUOTA 41 E AUTONOMIA”

“Mentre la sinistra offre un brutto spettacolo di risse per le poltrone, insulti agli avversari e nuove tasse, il centrodestra si conferma compatto e propositivo”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo il varo del programma di centrodestra. “Il 25 settembre gli italiani potranno scegliere un programma che darà all’Italia un fisco più equo – spiega il leader del Carroccio – anche grazie alla Flat Tax, garantirà l’abolizione della legge Fornero facendo spazio a Quota 41, ridarà all’Italia i Decreti sicurezza e il controllo dei confini e garantirà riforme come l’autonomia e una Giustizia giusta. Credo fortemente nelle nostre idee”.

