Il centrodestra ritrova l’unità in piazza: “Noi squadra di governo”

AGI – Il centrodestra ritrova la piazza, promette di “vincere le elezioni regionali” d’autunno e torna a chiedere di andare alle politiche anticipate per “liberare” il Paese da un “governo di incapaci”. Come annunciato da settimane, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia riescono a organizzare, in coincidenza con l’Independence day statunitense, la prima vera manifestazione di partito dall’inizio della pandemia.

Nel cuore di Roma, piazza del Popolo è divisa in quattro settori: 4280 sedie distanziate – questo il limite fissato dalla prefettura – ciascuna con sopra una bandiera tricolore. Alla piazza si accede, da ingressi differenziati, solo se si è già in possesso di pass e previa misurazione della temperatura corporea.

