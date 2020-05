Il CEO di Google vuole collaborare con Apple per nuovi progetti

L’amministratore delegato di Google ha recentemente incontrato Steven Levy di Wired per un’intervista in cui ha parlato di vari argomenti che vanno dal lavoro in remoto all’API di tracciamento dei contatti Apple-Google, creata per aiutare a fermare la diffusione del coronavirus e rilasciata mercoledì.

Quando gli è stato chiesto se la partnership potesse “aprire le porte” a un’ulteriore collaborazione tra le aziende, Pichai ha dichiarato di essere “impegnato a trovare altre opportunità” affinché ciò accada,

