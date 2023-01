Il Ces 2023 chiude con 3200 aziende e 115mila presenze

Bilancio positivo per la fiera tech più importante del mondo

Milano, 9 gen. (askanews) – Si è concluso il Ces 2023 dopo una quattro giorni dedicata alla tecnologia e all’innovazione. Il Consumer Electronic Show, la fiera dell’elettronica di consumo di Las Vegas, ha registrato la partecipazione di 115 mila persone tra professionisti del settore e visitatori. Con oltre 3200 espositori, tra cui 1000 startup, la fiera tech ha messo in vetrina il meglio dell’innovazione offrendo una panoramica sul futuro in diversi settori, dai trasporti alla mobilità, dalla salute digitale alla sostenibilità, dal Web3 al metaverso.

“Il CES 2023 è stato un grande momento di riconnessione mostrando al mondo intero che gli eventi dal vivo sono tornati!” ha detto Gary Shapiro, presidente e CEO, CTA, la Consumer Technology Association che organizza il Ces. “L’innovazione svelata questa settimana guiderà la crescita economica e il cambiamento in modi significativi per migliorare le nostre vite e creare un futuro migliore per la prossima generazione”.

