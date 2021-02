Il chiarimento tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: l’amore trionfa su tutto o è solo strategia? | Video Mediaset

Rosalinda Cannavò approfitta di un momento di solitudine con Dayane Mello per poterle parlare e dirle tutto quello che pensa, cercando un chiarimento con l’amica di sempre. Le due donne parlano con il cuore in mano e dopo essersi chiarite scoppiano a piangere.

Dopo le spiegazioni Dayane e Rosalinda si lasciano andare ad un lungo abbraccio e ad un pianto liberatorio. Dayane dimostra tutta la sua fragilità e dice a Rosalinda: “Non voglio vederti piangere, mi fa male, sono felice per te che hai trovato l’amore, ma io non posso darti molto, sono molto giù, ho sofferto troppo”. La Cannavò replica: “Io per te ci sono, e ci sarò sempre e visto che sono felice posso darti ancora più carica”. Ecco Il Video Mediaset.

