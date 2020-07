Il chip A16 con processo a 3nm arriverà nel 2022 su iPhone e iPad

TSMC si sta avvicinando alla finalizzazione del processo a 3 nanometri che potrebbe essere utilizzato sui chip Apple della serie A su iPhone e iPad e perfino sui Mac Apple Silicon.

Come membro della catena di fornitura a lungo termine che collabora con Apple per produrre chip, TSMC ha spinto per sviluppare e utilizzare processi di fabbricazione sempre più piccoli. Sebbene quest’anno passerà da 7 a 5 nanometri, cerca sempre di scendere a scale ancora più basse.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il chip A16 con processo a 3nm arriverà nel 2022 su iPhone e iPad proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento