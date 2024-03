Il chitarrista Aniello Desiderio in concerto

Giovedì 14 marzo al Teatro Sannazaro di Napoli per l’Associazione Scarlatti. Musiche di Sanz, Torroba, Granados, Malats, Pujol, Bach e Goss

Il chitarrista Aniello Desiderio è il protagonista, domani (al Teatro Sannazaro, inizio alle ore 20.30) del prossimo concerto della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste De Divitiis.

Musiche di Gaspar Sanz, Federico Moreno Torroba, Enrique Granados, Joaquim Malats, Emilio Pujol vanno a costruire un programma musicale che unisce alcuni caposaldi del repertorio chitarristico universale che include anche la “Ciaccona” tratta dalla “Partita n. 2 in re minore” di Johann Sebastian Bach.

“Un brano – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti – che, pur essendo in originale un pezzo per violino solo, è divenuto ormai anche un “classico” della chitarra e la versione di Aniello Desiderio ce ne fa scoprire inesplorati orizzonti musicali”.

Completa il programma del concerto al Teatro Sannazaro di Napoli un brano scritto espressamente per Aniello Desiderio: la “Suite Verismo” di Stephen Goss (compositore, chitarrista e accademico, nato in Galles nel 1964), che mette insieme , con grande godibilità e capacità espressiva, temi tratti dalle più famose opere del verismo italiano.

Dall’Intermezzo della “Manon Lescaut” di Puccini a quello della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, ritornando poi ancora a Puccini con un’aria da “La Bohème” e proseguendo con “La traviata” ed il “Rigoletto” di Verdi, fino a “Il barbiere di Siviglia” di Rossini.

“Melodie immortali – aggiunge Tommaso Rossi – che acquistano nell’interpretazione di Aniello Desiderio un fascino e una sonorità davvero particolari, unite al virtuosismo e alla brillantezza della scrittura”.

Il musicista napoletano è considerato dalla critica mondiale uno dei punti di riferimento assoluti per la chitarra. All’età di otto anni Aniello Desiderio si esibì per la prima volta in pubblico, e poi si è rapidamente affermato come concertista quando ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali.

Tra questi spiccano il 1° Premio e il Premio Speciale per la migliore interpretazione della musica sudamericana al Concorso Chitarristico Internazionale dell’Avana, Cuba (1988), il 1° Premio e Premio Speciale per la migliore interpretazione della musica di Tarrega al Concorso Internazionale Francisco Tarrega di Benicasim, Spagna (1992), e il 1° Premio al Concorso Internazionale “Guerrero”, Madrid, Spagna (1994).

