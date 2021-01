I giornalisti messicani di Xeudeportes hanno appena pubblicato un articolo per celebrare la maxi-prestazione di Hirving Lozano. Ecco quanto, delle loro parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Hirving Lozano è l’immagine del trionfo del Napoli in Coppa Italia. Lozano si è imposto nella vittoria del Napoli per 3-2 sull’Empoli (ottavi di Coppa Italia). Il messicano ha fornito un assist per il gol di Giovanni Di Lorenzo al 18 ‘e poi si è messo in proprio segnando un altro gol al 38’. La terza marcatura dei napoletani è di Andrea Petagna. Per gli ospiti Bajrami ha segnato due gol al 33 ‘e 68’. Gli uomini di Gattuso accedono ai quarti di finale del torneo. Ora la squadra dovrà affrontare la Fiorentina nel prossimo turno di Serie A”. Questo il commento pubblicato sul noto portale messicano “xeudeportes.mx”.

Lozano domina e in Messico lo esaltano

Al di là della cronaca in se – che non può essere una notizia – cià che importa è anche grazie al Chucky che il Napoli è molto seguito in Messico. Un investimento che aiuta a diffondere l’immagine del club partenopeo in un contesto “mediatico” (oltreché di marketing) che prima di Lozano era inesplorato.

The post Il Chucky domina l’Empoli e i media messicani sono in delirio: “È la figura del trionfo napoletano!” (Anteprima CN1926) appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento