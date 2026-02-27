il-cinema-incontra-la-scuola:-grande-successo-per-la-tappa-campana-del-festival-di-pompei

Oltre 260 studenti all’I.S. Casanova per la Formazione e creatività

Grande partecipazione e forte coinvolgimento all’I.S. Casanova di Napoli per la Sessione Scuole Campania del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, svoltasi venerdì 20 febbraio alle ore 10.30 presso la sede dell’istituto in Piazzetta Casanova 4.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cultura & Innovazione nell’ambito del programma ufficiale del Festival, ha registrato un’ampia e attenta presenza di studenti e docenti, confermando il valore del linguaggio audiovisivo come strumento di crescita culturale, sociale e civile per le nuove generazioni.

La Sessione Scuole Campania si inserisce nel più ampio quadro del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, manifestazione di rilievo internazionale che si svolge nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Pompei.

L’appuntamento dedicato agli istituti scolastici si conferma così un momento strategico per promuovere cultura, innovazione e partecipazione attiva, rafforzando il legame tra formazione, creatività e territorio.

Oltre all’I.S. Casanova, che ha ospitato l’evento, hanno preso parte all’incontro l’I.S.S. Nitti, l’I.S.S. Scotellaro, il Liceo Scientifico-Linguistico De Carlo di Giugliano, l’I.S.S. Pantaleo, l’I.S.I.S.S. Terra di Lavoro e l’I.C. Ariosto, per un totale di oltre 260 studenti coinvolti.

Ad aprire i lavori è stata la Dirigente Scolastica Palmira Masillo, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare il dialogo tra scuola e istituzioni culturali, creando opportunità concrete di confronto e crescita per gli studenti.

Sono intervenuti, inoltre, Annarita Borelli, Presidente del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, ed Enrico Vanzina, Direttore Artistico della manifestazione, che hanno ribadito il ruolo del cinema quale linguaggio universale capace di educare, ispirare e stimolare il pensiero critico, offrendo ai giovani strumenti per interpretare la realtà contemporanea.

Nel corso dell’incontro, il Presidente della Fondazione Cultura & Innovazione, Riccardo Iuzzolino, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: «Investire nella formazione culturale dei giovani significa investire nel futuro del nostro Paese.

Attraverso il cinema offriamo agli studenti uno strumento potente di lettura della realtà, capace di sviluppare sensibilità, consapevolezza e spirito critico.

La Sessione Scuole Campania rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuola e territorio, che intendiamo rafforzare e ampliare nei prossimi anni».

L’incontro ha dunque rappresentato non solo un momento di approfondimento culturale, ma anche un esempio concreto di sinergia tra mondo della scuola e sistema culturale, con l’obiettivo di accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita consapevole e partecipata.