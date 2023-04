Il cinema racconta il tumore al polmone, ecco ‘Oltre il mare’

ROMA – Si chiamano Aldo, Carlotta e Roberto e sono i tre protagonisti di ‘Oltre il mare’, il film documentario realizzato da Sanofi insieme a Walce Onlus- Women Against Lung Cancer in Europe, partner del progetto, e a Rufa- Rome University of Fine Arts, l’Accademia di Belle Arti di Roma. Presentata nella splendida cornice dell’Auditorium dell’Ara Pacis, la pellicola accende i riflettori sul delicato tema del tumore al polmone attraverso uno stile narrativo inconsueto e punti di vista originali, personali, veri.

Il tumore al polmone è ancora oggi una delle forme di cancro più aggressive, fortemente legata al fattore di rischio primario, il fumo, e colpisce ogni anno 2 milioni di persone in tutto il mondo, con oltre 43.000 diagnosi solo in Italia nel 2022. Da qui l’importanza di iniziative di sensibilizzazione sulle corrette abitudini e sulla prevenzione volte a incentivare la diagnosi precoce, fattore dirimente nell’evoluzione della malattia.

È così che nascono racconti come questo, che utilizza lo strumento del film-documentario per mostrare come questa patologia impatti sulla vita quotidiana di chi ne soffre e di chi gli è accanto, aprendo una preziosa ed intima finestra sul mondo di Aldo, Carlotta e Roberto: tre esperienze, tre percorsi, tre vite diverse ma simili, che a un certo punto hanno dovuto fare inevitabilmente spazio a incertezze, paure e speranze.

‘Oltre il mare’ racconta come il tumore al polmone sia entrato prepotentemente nella vita di Aldo e Roberto- tutt’ora affetti dalla patologia- e Carlotta che, sebbene ne sia guarita, testimonia come un avvenimento del genere non possa mai veramente smettere di influenzare ogni parte della propria esistenza.

CATTANI (SANOFI): “DA SEMPRE IMPEGNATI NELL’ONCOLOGIA”

“Siamo impegnati in oncologia da sempre. Abbiamo scelto di collaborare con Walce Onlus per la competenza e la sensibilità con cui affianca e sostiene le persone affette da tumore al polmone- ha dichiarato il Presidente e AD di Sanofi, Marcello Cattani- e siamo fieri di aver investito sui giovani artisti di Rufa che hanno saputo mettere in una prospettiva esclusiva e inaspettata il vissuto di questi pazienti, analizzando come cambia il loro approccio alla vita e come incide sui rapporti con le persone che ci circondano. Trovo che il frutto di questo incontro sia di forte impatto emotivo e di grande insegnamento per tutti noi e soprattutto per le giovani generazioni”.

WALCE, L’ASSOCIAZIONE CHE SOSTIENE I MALATI DI TUMORE AL POLMONE E LE LORO FAMIGLIE

‘Oltre il mare’ dà inoltre voce anche a quanti vivono ogni passo della malattia insieme ad Aldo, Carlotta e Roberto: i loro caregiver, che offrono il proprio supporto e vivono anche sulla propria pelle l’impatto del tumore di una persona cara. Molto spesso sono i familiari, a volte sono le associazioni dei pazienti. Come Walce Onlus, l’Associazione partner del docufilm, che dal 2006 supporta persone con tumore al polmone e le loro famiglie.

“Walce nasce per sensibilizzare sull’aumento dell’incidenza del tumore al polmone tra le donne- ha informato Silvia Novello, presidente Walce, professore ordinario di Oncologia all’Università di Torino, responsabile del Ssd Oncologia Polmonare dell’A.O.U. San Luigi di Orbassano (TO)- ma oggi ci confrontiamo con tutti gli interlocutori e offriamo supporto alle persone che soffrono di questa malattia e i loro cari su molteplici livelli e da molteplici punti di vista. È stato, quindi, naturale fin da subito sposare questo progetto e farne parte, grazie alla partecipazione di Stefania Vallone, segretario dell’Associazione e caregiver di Carlotta”.

“I pazienti che si rivolgono a noi, con cui siamo in contatto costante, sia nei loro momenti di dolore che in quelli di gioia, sono parte della nostra realtà- ha poi aggiunto- e poter trasmettere le loro e le nostre sensazioni su pellicola è stata un’opportunità davvero preziosa che ci ha permesso di fare luce su questa tematica in un modo originale e toccante”.

IL CONTRIBUTO DI RUFA AL PROGETTO

Per raccontare al meglio queste tre storie, Sanofi si è affidata alle professionali mani di Rufa, che ha dato vita a una troupe costituita da alcuni dei talenti più promettenti fra quelli che hanno recentemente concluso il proprio percorso universitario. Questa scelta è stata presa al fine di riuscire a raccontare un tema così complesso e delicato attraverso un occhio diverso, capace di cogliere sfumature peculiari e offrire una prospettiva inedita sulla convivenza con la malattia.

“La mission formativa di Rufa- ha sottolineato il direttore Rufa- Rome University of Fine Arts, l’architetto Fabio Mongelli- prevede un coinvolgimento diretto degli studenti in attività progettuali e produzioni artistiche, ideate e realizzate fianco a fianco con i docenti e partner esterni. Un agire che consente ai talenti in formazione di entrare in contatto da subito con il mondo delle professioni culturali e creative e, soprattutto, di confrontarsi con i protagonisti delle realtà produttive”.

“La collaborazione che si è venuta a creare in questa particolare occasione- ha tenuto a precisare- non è rilevante soltanto dal punto di vista formativo e artistico, ma anche per quanto concerne gli aspetti etici e sociali: un elemento che conferisce all’iniziativa un valore aggiunto che è stato particolarmente apprezzato dal gruppo di lavoro nella fase di realizzazione”.

Nonostante negli ultimi vent'anni si siano susseguite numerose campagne informative, di sensibilizzazione e di educazione alla prevenzione e si sia assistito a una flessione dell'incidenza di questa patologia e anche della mortalità, il tumore al polmone rimane ancora una delle