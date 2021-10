Il Cinema Troisi apre la stagione con un omaggio all’attore napoletano

ROMA – Non poteva che essere un omaggio a Massimo Troisi ad aprire la stagione delle rassegne promosse dal Cinema Troisi, in continuità con il lavoro svolto nell’ultimo decennio dall’associazione Piccolo America: dal 9 ottobre al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11, l’appuntamento è con 9 titoli del grande interprete e regista, uno degli artisti più amati – e rimpianti – della storia del cinema italiano.

A inaugurare l’omaggio la proiezione, a quarant’anni dall’uscita nelle sale, di Ricomincio da tre, il film che nel 1981 rivelò il talento (anche) cinematografico di Troisi, salutato da uno straordinario successo di pubblico (oltre che da due David di Donatello e quattro Nastri d’argento). A presentare il film, sabato 9 ottobre, il coprotagonista Lello Arena, storico sodale di Troisi e amico affezionato del Cinema in Piazza.

RASSEGNA MASSIMO TROISI, TUTTI GLI APPUNTAMENTI

L’appuntamento con la rassegna dedicata a Massimo Troisi sarà ogni sabato alle ore 11.00 – biglietto 3€

– “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi (1981, 110 min) – 09/10/2021

– “No grazie, il caffè mi rende nervoso” di Lodovico Gasparini (1982, 109 min) – 16/10/2021

– “Scusate il ritardo” di Massimo Troisi (1983, 112 min) – 23/10/2021

– “Le vie del Signore sono finite” di Massimo Troisi (1987, 84 min) – 30/10/2021

– “Splendor” di Ettore Scola (1988, 115 min) – 06/11/2021

– “Che ora è” di Ettore Scola (1989, 102 min) – 13/11/2021

– “Il viaggio di Capitan Fracassa” di Ettore Scola (1990, 132 min) – 20/11/2021

– “Pensavo fosse amore… invece era un calesse” di Massimo Troisi (1991, 113 min) – 27/11/2021

– “Il Postino” di Massimo Troisi e Michael Radford (1994, 108 min) – 04/12/2021

TROISI KIDS

Se con gli omaggi il Cinema Troisi conferma l’attenzione per la memoria del grande cinema di ieri, con Troisi Kids – nuovo appuntamento in programma tutte le domeniche mattina – si guarda agli spettatori di domani, proponendo alle famiglie i migliori film per i più piccoli. Per iniziare, una carrellata di titoli Disney e Pixar, al via il 10 ottobre con gli elfi di Onward (2020). Nel film di animazione due fratelli elfi adolescenti Ian e Barley Lightfoot hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e intraprendono una straordinaria missione a bordo di Ginevra, l’epico furgone di Barley. Come ogni missione che si rispetti, il loro viaggio è pieno di incantesimi, mappe criptiche, ostacoli impossibili e scoperte inimmaginabili.

L’appuntamento con Troisi Kids sarà ogni domenica alle ore 11.00 – biglietto 3€

– “Onward” di Dan Scanlon (2020, 102 min)- 10/10/2021

– “Dumbo” di Tim Burton (2019, 112 min) – 17/10/2021

– “Wonder Park” di Dylan Brown (2019, 86 min) – 24/10/2021

– “Frankeweenie” di Tim Burton (2013, 87 min) – 31/10/2021

– “Gli incredibili” di Brad Bird (2004, 115 min) – 07/11/2021

– “Gli incredibili 2” di Brad Bird (2018, 126 min) – 14/11/2021

