il-circolo-dei-lettori-apre-a-verbania:-nuovo-spazio-per-i-libri

La direttrice Elena Loewenthal ci ha presentato il progetto

Verbania, 21 mag. (askanews) – La Fondazione Circolo dei lettori ha una nuova casa sul Lago Maggiore: è stato inaugurato Il Circolo dei lettori, Verbania. L’istituzione culturale torinese apre nel capoluogo del Verbano-Cusio-Ossola a Palazzo Pretorio, nella centralissima piazza Ranzoni a Intra, Verbania. Il Palazzo è l’edificio più antico della frazione di Verbania ed è il luogo in cui nel XV secolo il podestà amministrava la giustizia per le comunità di Intra, Pallanza e Valle Intrasca. Con il suo affaccio sul Lago Maggiore Verbania diventa dunque la quarta sede di produzione culturale e fruizione del mondo del libro della Fondazione oltre a Palazzo Graneri della Roccia in via Bogino a Torino, che in autunno celebra i 18 anni di attività, al Castello Sforzesco a Novara, sede inaugurata nel maggio 2015, e al Circolo della Musica a Rivoli. Elena Loewenthal, direttrice della Fondazione Circolo dei lettori. ha raccontato ad askanew questa nuova avventura: “Un futuro radioso per i lettori, tanti appuntamenti per adulti e bambini”.