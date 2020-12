Il Collegio 2020, ecco i voti degli allievi del docu-reality di Rai2: Usha Teoli e Giulia Scarano le migliori

Il Collegio 5 si è concluso con gli esami del diploma: ecco gli alunni promossi e bocciati e i loro singoli voti. Giulia Scarano a sorpresa tra le migliori di una puntata finale che ha regalato grandi sorprese, ma anche conferme sul percorso di alcuni allievi che, più di altri, hanno sin dall’inizio di questa edizione dimostrato la proprie capacità. Ecco per voi tutti i voti degli alunni promossi e bocciati della quinta edizione del docu-reality di Rai2.

Il Collegio 5: i voti di Sofia, Usha e Giulia le migliori

Chi sono gli alunni promossi de Il Collegio 2020? Gli esami non finiscono mai verrebbe da dire guardando il gran finale del docu-reality di successo di Rai2. Durante l’ultima puntata, infatti, abbiamo assistito agli esami degli allievi per uscire dalle mura del collegio Regina Margherita di Anagni con il tanto agognato diploma. Qui troverete nel dettaglio gli alunni promossi e bocciati de Il Collegio 5. A seguire, invece, i voti dei singoli allievi che tanto hanno appassionato il pubblico teen e non solo!

Sofia Cerio è una delle allieve migliori. La ragazza sin dall’inizio del programma si è dimostrata attenta e precisa vivendo un percorso davvero bellissimo. Sofia si è fatta notare non solo per gli ottimi voti nelle materie, ma anche per aver stretto rapporti sinceri con i compagni. Per lei un meritatissimo 8,5.

Voto 8,5 anche per Giulia Scarano che è stata una delle indiscusse protagoniste di questa quinta edizione. Simpatica, ma anche disciplinata, Giulia ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web e dei social. L’allieva migliore è stata Usha Teoli che si è diplomata con voto 9.

Voti de Il Collegio 2020: da Andrea Di Piero a Giordano Francati

Quasi tutti sono riusciti a conquistare la promozione fatta eccezione per un solo allievo che scoprirete in seguito. Promosso con voto 6 Leonardo che, con un pizzico di impegno e perseveranza in più, è riuscito a portare a casa la sufficienza e il diploma.

Tra i promossi anche Giordano Francati che ha vissuto un’esperienza in crescendo all’interno del collegio Regina Margherita di Anagni con voto 7,5. Bene anche Vavalà e Luca Zigliana promossi con voto 7.

Anche Dago, Alessandro Guida, Luna Scognamiglio, Maria Teresa Cristini e Lidia Bertollo sono tra i promossi del Collegio con voto 6,5.

Voto 7,5 per Andrea Di Piero, uno degli allievi più controversi di questa edizione che con il suo “essere d’altri tempi” ha conquistato docenti, compagni e il pubblico da casa.

Il Collegio 2020, ultima puntata: il voto dell’unico bocciato Andrea Prezioso

Può succedere di essere bocciati ad un esame, ma c’è anche chi se lo va proprio a cercare. E’ il caso di Andrea Prezioso, l’unico allievo de Il Collegio 5 che è stato bocciato durante la prova finale. L’allievo, infatti, è scivolato su I Promessi Sposi dicendo che non solo il romanzo è stato scritto da Dante, ma che il protagonista maschile è Luca e non Renzo. Una serie di strafalcioni, mi auguro volutamente sbagliati, che hanno spinto i professori a bocciarlo. Per lui voto 5 e forse per le risposte date avrebbe meritato un sonoro 2!

