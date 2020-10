Il Collegio 5 alunni: i nomi di tutti i protagonisti del docu-reality di Rai 2

Tutto è pronto per la partenza de Il Collegio 5. I nomi dei ragazzi, anzi dei 21 alunni che prenderanno parte al docu-reality di Rai 2 sono già stati svelati, in esclusiva, da Tv Sorrisi e Canzoni. Di chi si tratta? Pian piano andremo a scoprirli uno per uno. Prima cerchiamo di ripassare cosa sappiamo sulla trasmissione andando a rinfrescarci la memoria su quando andrò in onda, chi sarà la voce narrante e in quale anno verremo catapultati.

Il Collegio 5 tutte le anticipazioni: il nuovo anno scolastico

Le nuove puntate de Il Collegio 5 sono già state registrate questa estate. I ragazzi hanno già vissuto mille avventure e hanno terminato la loro esperienza in tv lo scorso 14 agosto 2020. Nel frattempo la produzione ha dunque lavorato al montaggio di tutte le scene per rendere il docu-reality ancor più entusiasmante, ricco di suspense e frizzante.

Quando andrà in onda il collegio 5 su Rai 2?

La data di debutto su Rai 2 è stata fissata, salvo cambi di palinsesto dell’ultima ora, per il prossimo 27 ottobre alle 21:20 circa.

Chi sarà la voce narrante ne’ Il collegio 5?

Ebbene dopo la breve esperienza di Simona Ventura, a far da filo conduttore alle vicende dei 21 protagonisti sarà nuovamente Giancarlo Magalli. Toccherà a lui raccontare come sono andati i fatti, sottolineando quali problemi abbiano incontrato i ragazzi nel vivere in quella determinata situazione ed enfatizzando i momenti di gioia e spensieratezza.

In quale epoca verranno catapultati i 21 alunni? Nel 1992.

Il Collegio 5 alunni: tutti i nomi dei protagonisti

Quali ragazzi parteciperanno a Il Collegio 5? I ragazzi che ci terranno compagnia su Rai 2 sono Andrea Di Piero di 16 anni, Marco Crivellini di 16 anni, Alessandro Andreini di 16 anni e Rahul Teoli di 15 anni. Oltre a loro vi saranno due diciassettenni ovvero: Bonard Dago e Giordano Francati. Altri ragazzi?

Del cast fanno parte anche: Luca Lapolla, Alessandro Guida, entrambi di 15 anni, Davide Vavalà di 16 anni e Luca Zigliana di 15 anni.

Fra le ragazze? Le protagoniste saranno: Luna Scognamiglio di 17 anni, Aurora Morabito, Rebecca Moncelli di 15 anni, Giulia Matera, l’altra diciassettenne Usha Teoli, Sofia Cerio di 15 anni, Ylenia Granbone di 16 anni e Giulia Maria Scarano di soli 14 anni. A far compagnia alla più piccola del gruppo, avendo anche loro solo quattordici anni, vi saranno: Maria Teresa Cristini e Linda Bertollo. Ultima della lista, ma non per importanza, vi sarà anche: Mishel Gashi.

