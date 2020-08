Il colonnello Assimi Goita è stato designato presidente dell’autoproclamato Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), l’organo creato dai golpisti che hanno costretto alle dimissioni il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, che ha sciolto il Governo e il Parlamento. Goita, colonnello dell’Esercito di Terra, è uno dei cinque militari apparso stamani in tv per leggere il primo comunicato del Cnsp, ma finora non figurava tra i favoriti alla guida della Giunta militare al pari dei colonnelli Malick Diaw e Sadiou Camara, ritenuto la “mente” del golpe di ieri, appena tornato in Mali dopo un periodo di addestramento militare in Russia.

L'articolo Il colonnello Assimi Goita si proclama nuovo leader del Mali, ma è isolato proviene da Notiziedi.

