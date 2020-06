Il colpo dei sogni del Real Madrid gioca nella Juve: i bianconeri fanno muro

Nuove sirene di mercato in arrivo dalla Spagna per Matthijs de Ligt. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com il difensore della Juventus sarebbe nel mirino niente meno del Real Madrid che in vista della prossima sarebbe pronto a fare follie pur di poterlo avere in squadra. Classe 1999, già affermatosi ad altissimi livelli ma con ancora ampi margini di miglioramento, de Ligt è il prototipo del difensore che il Real Madrid sta cercando per affiancare Sergio Ramos e prendere poi il… continua a leggere sul sito di riferimento