Il Comitato tecnico scientifico non ha mai chiesto di chiudere le scuole

AGI – Il Comitato tecnico scientifico che monitora la situazione epidemiologica in Italia “non ha mai sostenuto la necessità di chiudere le scuole”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, intervenendo a Studio24 su RaiNews24. Miozzo ha sottolineato che invece è “da aprile che il Cts parla di riaprire in sicurezza per studenti, docenti e personale non docente”.

“Sappiamo quali sono i rischi, prevalentemente prima e dopo le lezioni quando ci sono gli assembramenti, perché in aula vengono rispettate le norme previste. Purtroppo scontiamo problemi antichi di una scuola che è sempre stata orfana in Italia, investimenti scarsi e quando arriva un virus che impone un impatto simile siamo impreparati”.

