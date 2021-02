Il commento della Ssc Napoli: “Dries is back! Mertens segna e marchia la serata derby”

Il Napoli batte il Benevento per 2-0 grazie soprattutto al gol di Dries Mertens. Il belga è tornato titolare ed ha subito segnato. Sono 3 punti fondamentali per la banda Gattuso. Di seguito il commento della società sul proprio sito ufficiale.

Napoli, Mertens is back!

“Dries is back! Mertens torna in campo dall’inizio e segna il gol che apre e marchia la serata del derby. Il bomber azzurro ci mette una mezzoretta per girare d’astuzia e rapidità un destro rapace nell’angolo lontano e inarrivabile. È il suo gol numero 131 che allunga la leadership nella classifica dei marcatori “all time” con la nostra maglia. È l’input di una sfida comandata senza esitazione dal Napoli e chiusa nella ripresa con il 2-0 di Politano su incursione di Di Lorenzo. Il Napoli aggancia il vagone che viaggia verso la zona Champions e riprende il cammino in campionato con forza e convinzione. Si ricomincia mercoledì a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per la prima tappa di un marzo lungo ricco di appuntamenti cruciali. L’avventura azzurra continua…”.

