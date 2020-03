Il Commissario Montalbano 2020: trama episodio “La rete di protezione” di lunedì 16 marzo 2020

“Il commissario Montalbano“ torna in prima serata con il secondo attesissimo episodio della nuova serie campione di ascolti su Rai1. Ecco le anticipazioni, trama e cast della seconda puntata dal titolo “La rete di protezione” in onda questa sera, lunedì 9 marzo 2020 su Raiuno.

Il commissario Montalbano nuovi episodi su Raiuno

Lunedì 16 marzo 2020 alle ore 21.25 torna “Il Commissario Montalbano“, la serie campione di ascolti di Raiuno. Dopo il grandissimo successo della prima puntata che ha incollato alla tv 9.377.000 milioni di spettatori con uno share del 39.0%, Luca Zingaretti torna nei panni del celebre Montalbano con un secondo imperdibile episodio dal titolo “La rete di protezione”.

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci nei panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta è Fazio, Angelo Russo nei panni dello squinternato Catarella, mentre Sonia Bergamasco è Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano

Il commissario Montalbano, la trama di “La rete di protezione” su Rai1

Lunedì 16 marzo 2020 appuntamento con il secondo episodio inedito de Il Commissario Montalbano, la serie tv Luca Zingaretti ispirata al racconto omonimo a cura di Andrea Camilleri e edito da Sellerio Editore. Ecco la sinossi della puntata in onda questa sera:

Uno strano nuovo enigma per Montalbano: l’ingegner Sabatello gli porta alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Non sarà però solo questo cold case a impegnare il commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

L’appuntamento con il secondo episodio de Il Commissario Montalbano dal titolo “La rete di protezione” è per lunedì 16 marzo sempre in prima serata su Rai1.

continua a leggere sul sito di riferimento