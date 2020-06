Il comune che vuole vietare l’uso del cellulare a chi sta camminando

È una scena di tutti i giorni: pedoni incollati al telefonino e che, inevitabilmente provocano grandi e piccoli incidenti. C’è chi attraversa la strada senza guardare, chi sbatte su lampioni o altri pedoni. A Yamato, città del Giappone di circa 300 mila abitanti vicina a Tokyo, la giunta ha proposto al consiglio comunale una legge per vietare l’uso del cellulare mentre si cammina. “Il numero di persone che usa gli smartphone è crersciuto rapidamente, così come quello degli incidenti causati dalla distrazione” in un’area densamente popolata.

“Vogliamo prevenire questo, ha detto il funzionario comunale Masaaki Yasumi che ha aggiunto che se la legge venisse approvata sarebbe la prima del genere in Giappone.

