Il Comune di Aosta cerca società e associazioni per bando ‘Sport nei Parchi’

AOSTA – Ad un anno dalla candidatura e dopo il via libera al finanziamento, il Comune di Aosta ha pubblicato l’avviso pubblico per l’adesione di associazioni e società sportive dillettantische al progetto “Sport nei Parchi”, promosso da Sport e Salute spa e dall’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Il progetto “mira a realizzare attività motorie e sportive nei parchi urbani- si legge in una nota diffusa dal Comune- per la creazione di aree non attrezzate (chiamate isole di sport) messe a disposizione dai comuni e gestite dalle associazioni e dalle società che saranno selezionate per lo svolgimento dell’attività motoria”. Grazie alla firma della convenzione con Sport e Salute, lo scorso 28 ottobre, il Comune di Aosta metterà a disposizione, ad uso gratuito, l’area dello stadio Puchoz di piazza Mazzini.

Le associazioni e le società sportive dilettantische selezionate fovranno offrire durante il weekend un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, terza età ed eventuali ulteriori target) all’interno del parco, mentre durante la settimana l’area sarà a loro disposizione per svolgere l’attività sportiva in favore dei propri tesserati. Nello specifico, l’amministrazione intende organizzare delle giornate a tema “sport e sociale” o “sport e salute” in favore dell’intera comunità, con l’obiettivo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali, come il razzismo, la violenza sulle donne, il bullismo o l’omofobia, e sui corretti stili di vita.

Sarà valutata anche la collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio, come enti ospedalieri, università e esperti scientifici. Per valorizzare al massimo l’intervento e definire le attività sarà prevista una cabina di regia comune formata da un referente individuato da ciascun soggetto coinvolto e sarà individuato un coordinatore tecnico del parco, per la gestione e coordinamento di tutte le attività del progetto. Le candidature dovranno essere presentante, secondo le modalità descritte nell’avviso, reperibile sul sito internet del Comune, a partire dal 7 febbraio ed entro le 16 del 28 febbraio.

