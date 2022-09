Il Comune risparmia mezzo milione sulle sue bollette e le paga ai cittadini

BOLOGNA – Nuova illuminazione pubblica e lavori per migliorare l’efficienza energetica di scuole e palestre. Così il Comune di San Lazzaro, alle porte di Bologna, recupererà quasi 500.000 euro da qui a fine anno (calcolato sulle tariffe del 2022). Risorse da destinare a misure di welfare per le famiglie, a partire dall’aiuto per le bollette. A spiegarlo è la sindaca Isabella Conti.

LAVORI ESTIVI SU SCUOLE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA

“Un’estate al lavoro, senza un attimo di tregua- scrive su Facebook- ma finalmente possiamo restituire ai nostri cittadini i risultati di tanto impegno”. Da maggio a settembre, elenca Conti, “abbiamo fatto interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico su sei scuole del territorio e tre impianti sportivi: nuove centrali termiche, coibentazione, infissi e fotovoltaico”. Inoltre, continua la sindaca, “grazie anche all’efficientamento della pubblica illuminazione, riusciamo a garantire un risparmio di quasi 500.000 euro all’anno di spesa corrente. Risorse che possiamo impiegare per aiutare famiglie e cittadini in questo inverno che si prevede più complesso e difficile”.

I RISPARMI NEL DETTAGLIO

Nel dettaglio, spiega Conti parlando alla ‘Dire’, i lavori sulle scuole Rodari permetteranno un risparmio di oltre 37.000 euro, con una riduzione dei consumi del 72% sull’energia elettrica e del 53% sul gas. Alle scuole Fantini, invece, il risparmio è di circa 10.000 euro: -28% di energia elettrica e stessa riduzione sul consumo di gas. Le palestre Kennedy, infine, utilizzeranno il 50% di energia elettrica in meno e il 5% di gas, con un risparmio che si aggira sui 28.500 euro. La parte più consistente di efficientamento energetico però riguarda la nuova illuminazione pubblica a led, con la sostituzione di 800 punti luce e un risparmio di 332.000 euro.

INTERVENTI ACCELERATI DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA

I lavori sull’efficienza energetica delle scuole, spiega Conti, erano già previsti negli anni scorsi ma erano slittati per dare la priorità agli interventi di antisismica. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, però, il Comune di San Lazzaro ha deciso di dare nuova urgenza anche a questi adeguamenti. Il risparmio di 500.000 euro andrà a sostenere quattro misure di welfare comunale, sottolinea la sindaca.

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

“Il potenziamento dell’emporio solidale- elenca- i contributi per gli affitti e il fondo per le utenze”. Una parte di risorse, inoltre, sarà destinata ai buoni spesa per le famiglie più povere. “Con la crisi che avremo in inverno- sostiene Conti- prevediamo un incremento non solo delle persone nella cosiddetta fascia grigia, ma anche di chi è ‘borderline’ e scivolerà in fascia nera”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il Comune risparmia mezzo milione sulle sue bollette e le paga ai cittadini proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento