Il comunicato UEFA: decise le sedi delle gare di Juve, Napoli, Inter e Roma di Champions e Europa League

La Juventus a Torino all’Allianz Stadium, il Napoli a Barcellona al Camp Nou. Questo pomeriggio è arrivata la decisione finale della UEFA sulle sedi delle gare dei match di Champions ed Europa League. I bianconeri giocheranno il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione in casa, i partenopei invece andranno in Spagna. Entrambe le gare, salvo sorprese, si giocheranno a porte chiuse. Per quanto riguarda invece i match di Europa League, che coinvolgono Inter e Roma, si è… continua a leggere sul sito di riferimento