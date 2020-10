AGI – Un concerto ‘muto’, con sassofoni e trombe silenziose, chitarre che non lasciano sfuggire una nota e cantanti afoni per l’occasione. E con tanto di direttore d’orchestra, il maestro Enrico Intra che dirigeva i musicisti.

É l’originale protesta dei lavoratori dello spettacolo andata in scena in piazza Scala a Milano, dove si sono riunite circa un migliaio di persone per protestare contro le chiusure imposte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da coronavirus e per chiedere “diritti, dignità, reddito e cultura”.

Il concerto ‘muto’ in piazza Scala

“Noi siamo produttori di suoni e immagini e rappresentazioni ma oggi – ha spiegato il maestro Intra i- simuleremo il silenzio,

L’articolo Il concerto muto dei lavoratori dello spettacolo contro il Dpcm proviene da Notiziedi.

