venerdì, 6 Marzo , 26

Indian Wells, oggi Musetti, Berrettini e Paolini: orari e dove vederli in tv

(Adnkronos) - Esordio a Indian Wells per Lorenzo...

Gruppo Hera a Key 2026, tra tecnologia e nuovi modelli decarbonizzazione

(Adnkronos) - In un contesto internazionale in cui...

Cinema: Premio Film Impresa, ecco i vincitori e i premi speciali

(Adnkronos) - Si è chiusa oggi al Cinema...

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferita

(Adnkronos) - Un'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha...
HomeMondoIl conflitto in Medio Oriente si intensifica e alla Casa Bianca…si prega
il-conflitto-in-medio-oriente-si-intensifica-e-alla-casa-bianca…si-prega
Il conflitto in Medio Oriente si intensifica e alla Casa Bianca…si prega
Mondo

Il conflitto in Medio Oriente si intensifica e alla Casa Bianca…si prega

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – Mentre il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si intensifica, alla Casa Bianca si prega. Un gruppo di pastori cristiani e leader religiosi si è riunito nello Studio Ovale per pregare affinché il Presidente Donald Trump riceva guida, protezione e forza nel guidare il Paese durante l’escalation della crisi in Medio Oriente.

La scena è stata diffusa sui social da Dan Scavino, collaboratore e vice capo di gabinetto della Casa Bianca, ed è diventata virale. Nel video, Trump è al centro del cerchio con gli occhi chiusi, mentre alcune delle persone presenti appoggiano le mani sulle sue spalle e sulle braccia, formando una sorta di catena continua. Si tratta del tradizionale rito evangelico dell'”imposizione delle mani”, spesso utilizzato nelle cerimonie di preghiera per invocare protezione o guida spirituale.

A guidare la preghiera è uno dei pastori presenti: “Preghiamo perché dal cielo arrivi l’ispirazione nel cuore e nella mente del nostro Presidente. Preghiamo per la protezione del nostro Presidente e delle nostre truppe in questi tempi difficili. Preghiamo perché il Presidente abbia la forza di guidare il Paese”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Scavino Jr. (@danscavino)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Masterchef Italia, pioggia di coriandoli sul trionfo di Teo in finale

POST RECENTI

Mondo

L’allarme dell’Unicef: “In Iran 180 bambini sono stati uccisi e molti altri feriti”

ROMA - L'UNICEF è "profondamente preoccupato per l'impatto mortale che l'attuale escalation militare in Iran sta avendo sui bambini. Secondo le notizie, circa 180 bambini sono...
Mondo

Quante e quali sono le basi militari Usa in Italia

(nell'immagine di copertina l'ingresso della base di Campo Darby) ROMA - Le principali e le più conosciute sono Sigonella, Aviano e Camp Derby. Ma in realtà...
Mondo

Usa, Trump licenzia la segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem. Al suo posto un ex professionista di Mma

ROMA - Donald Trump guarda dentro i confini di 'casa sua' e, mentre va avanti la campagna militare in Iran, annuncia il licenziamento della...
Mondo

Guerra in Iran, Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo. E anche una nave per poteggere Cipro”

ROMA - "Abbiamo avuto la richiesta e oggi siamo stati in Parlamento, il Ministro Crosetto ed io, e abbiamo annunciato quella sarà la nostra scelta,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.