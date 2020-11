Il confronto a distanza fra Guenda Goria e Telemaco dell’Aquila a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Guenda Goria e Telemaco dell’Aquila si ritrovano a Live Non è la D’Urso per un confronto a distanza. Il primo a parlare è proprio Telemaco che racconta: “ci siamo conosciuti il 17 dicembre, la nostra storia è poi inizia il 6 giugno. Guenda non è minimamente responsabile dei miei affari pregressi“. Non solo, Telemaco parlando di come è finita la storia con la figlia di Maria Teresa Ruta precisa: “muro contro muro non porta da nessuna parte, mi ha lasciato lei, va bene così. A me interessa molto di più quello che succederà da adesso in poi. Ho trovato sconveniente come si sono aperti troppo armadi della sua vita, ma soprattutto del flirt con Massimiliano mi ha abbattuto“.

Dopo spetta a Guenda Goria dire la sua: “sono contenta di questo messaggio un pò più pacifico. Sono un pò in difficoltà, sono momenti difficili e in cui mi sono sentita molto ferita e lasciata da sola. Sono innamorata a momenti alterni, mi suscita ancora un’emozione, abbiamo vissuto delle cose molto belle. Questa esperienza del Grande Fratello ci ha molto allontanati, non eravamo pronti. Io non posso spostarmi, lui sarebbe dovuto venire a nuoto..”.

Ecco i video Mediaset con il confronto a distanza fra Guenda e Telemaco a Live Non è la D’Urso.

