AGI – Il motivo per il quale i virologi ritengono necessario non abbassare assolutamente la guardia lo ha spiegato il Cts ai membri del governo. Se – questo secondo quanto si apprende il ‘messaggio’ inviato – si allenta la stretta anche l’8 dicembre si rischia di avere la terza ondata del virus già a Natale. Da qui la raccomandazione a non allargare le maglie.

Per questo motivo l’orientamento dell’esecutivo è quello di lasciare dal 27 novembre la Lombardia e probabilmente le altre regioni considerate ad alto rischio ancora in zona rossa. “Conviene alle regioni non allentare la morsa,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il confronto tra governo e regioni sulle aperture a Natale e sulla ‘terza ondata’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento