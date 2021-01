AGI – Con una votazione bipartisan del Senato con margine molto netto, il Congresso Usa ha definitivamente annullato il veto del presidente, Donald Trump, al disegno di legge annuale che prevede stanziamenti per 740 miliardi di dollari per la Difesa.

Per rovesciare il veto servivano i due terzi dei voti e la camera alta è andata oltre, con ben 81 sì e 13 no per l’annullamento tra 100 senatori. Il National Defense Authorization Act da 740,5 miliardi di dollari è stato approvato a dicembre con 335 voti a favore e 78 contrari alla Camera a maggioranza democratica e con 84 voti a favore e 13 contrari al Senato a maggioranza repubblicana.

L’articolo Il Congresso Usa annulla il veto di Trump sulla difesa proviene da Notiziedi.

