Il consigliere di Zelensky contro Onu e Aiea: sono organizzazioni fittizie

Podolyak: se organizzazioni del genere non esistessero, molte cose sarebbero risolte meglio e più velocemente

Roma, 12 set. (askanews) – Il consigliere presidenziale ucraino Mikhail Podolyak ha lanciato una dura critica alle Nazioni Unite, all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e a diverse altre organizzazioni, definite “fittizie”.

“L’Onu è in realtà un’organizzazione del tutto inesistente, un gruppo di pressione che serve a far guadagnare soldi per una buona vecchiaia alle persone che ricoprono posizioni di rilievo al suo interno. Onu, Aiea, Croce Rossa, Amnesty International (…) sono tutte organizzazioni fittizie che intasano le nostre coscienze con valutazioni spazzatura”, ha dichiarato il consigliere di Zelensky Podolyak in un’intervista al quotidiano ucraino Novoye Izdanie. Ha aggiunto che se organizzazioni del genere non esistessero, molte cose sarebbero risolte “meglio e più velocemente”.

Quella di Podolyak non è la prima dichiarazione sopra le righe da parte di responsabili ucraini.

Nell’ottobre 2022, il presidente del Paese, Vladimir Zelensky, ha sollevato dall’incarico l’ambasciatore ucraino in Kazakistan, Petr Vrublevsky, che aveva chiesto l’uccisione di “quanti più russi possibile”.

A sua volta, l’ex ambasciatore ucraino a Berlino Andrei Melnik ha paragonato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a una “salsiccia di fegato offesa” nel maggio dello stesso anno, mentre a ottobre ha commentato il piano di pace Russia-Ucraina proposto dal miliardario Elon Musk, dicendo: “Fottiti, questa è la mia risposta diplomatica”.