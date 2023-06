Il consigliere Pd Lazio D’Amato si dimette: “No a brigate e passamontagna”

ROMA – “Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del Pd”. Lo scrive su Twitter il consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene- continua D’Amato- ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti”.

