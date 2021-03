FORLÌ – ‘Romagna mia’ cantata dall’Aula. Con un “momento di gioia e non di tristezza come lui desiderava”, il Consiglio comunale di Forlì, in apertura dei lavori, ricorda Raoul Casadei, il re del liscio scomparso sabato scorso, dopo il ricovero all’ospedale di Bufalini di Cesena causa Covid. La sua musica, sottolinea la presidente dell’assise Alessandra Ascari Raccagni, “ha unito la Romagna più di tanti altri interventi”.

L’articolo Il Consiglio comunale di Forlì intona ‘Romagna mia’ in ricordo di Casadei proviene da Ragionieri e previdenza.

