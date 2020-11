Il Consiglio dei ministri approva il decreto ristori quater 

(AGI) – Roma, 29 nov. – “Il Cdm ha approvato il decreto Ristori quater”. E’ quanto scrive il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter. “Continuiamo a sostenere i lavoratori, partite Iva, imprese con il rinvio delle principali scadenze fiscali e con altre importanti misure. Chi è colpito dalla crisi provocata dal Covid-19 troverà sempre lo stato al suo fianco”, ha aggiunto Gualtieri.

Tra le misure del decreto Ristori quater approvato in Consiglio dei ministri, la sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le Pmi con calo di fatturato; la sospensione dei versamenti di ritenute, Iva, contributi previdenziali di dicembre per le Pmi con calo di fatturato;

