Via libera nella seduta di oggi

Roma, 2 ott. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, ha approvato il decreto sui flussi di migranti regolari. “Intento del decreto è quello di semplificare il più possibile, avere tempi più celeri e dare regole certe aggirabili con maggiore difficoltà. Ci sarà la pre-compilazione delle domande rispetto ai click days per aumentare i tempi dei controlli. I click day saranno più di uno, per categorie di lavoratori, e questo permetterà sia la suddivisione per tipologie di lavoro, sia una gestione meno caotica. I sistemi informatici saranno inter-operativi e questo permetterà di dare immediatamente delle risposte di inammissibilità”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presentando il decreto flussi approvato in Cdm. “La consegna per il collaudo del centro di Gjader” in Albania sarà “nei prossimi giorni, entro l’inizio della prossima settimana. Poi ci saranno 10-15 giorni per i tempi del collaudo e dalla seconda metà del mese Gjader potrà iniziare a funzionare” ha detto.