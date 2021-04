NAPOLI – “Consiglio al commissario Figliuolo di andare in giro per l’Italia in abiti civili”, dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Quando si hanno funzioni civili – aggiunge – credo sia inappropriato andare in giro in abiti militari, con la tuta mimetica, gli anfibi… Questo rischia di determinare problemi delicati, l’immagine dell’esercito deve essere tenuta fuori dalle polemiche politiche”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il ‘consiglio’ di De Luca al commissario Figliuolo: “Vesta abiti civili appropriati alla sua funzione” proviene da Ragionieri e previdenza.

