Il consiglio di De Luca allo “scapigliato” Salvini: “Si vaccini e metta la mascherina”

NAPOLI – “In questo momento vaga per la Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitare. Il mio invito a questo signore che scende da Milano ogni estate è quello di vaccinarsi, di non fare lo scapigliato”. Lo dice Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in una diretta Facebook, rivolgendosi al segretario della Lega Matteo Salvini. “Gli rivolgo un altro invito: passi almeno un’ora della sua giornata a leggere qualcosa e informarsi, lui da quando si sveglia a quando va a dormire – aggiunge De Luca – pensa solo a fare tweet, interviste, comparsate in televisione. È la nuova classe dirigente del Paese, analfabeti di ritorno e in qualche caso anche di andata. Vaccinati amico mio e mettiti la mascherina. Per il resto, ogni affermazione che lui fa mi fa guadagnare 100mila punti secchi. Che Dio lo benedica”.

