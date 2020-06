Il Consiglio regionale della Toscana approva il bilancio del parco della Maremma

Via libera nei giorni scorsi del Consiglio regionale della Toscana al bilancio di previsione 2020 e al piano di investimenti 2020-2022 del Parco regionale della Maremma. Il parere è arrivato dopo l’illustrazione del presidente della commissione Ambiente, Stefano Baccelli (Pd) che segna un valore della produzione previsto pari a 2milioni 44mila 883,92, leggermente in diminuzione rispetto al bilancio di previsione 2019 assestato (2milioni 63mila 317,04).

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 1 milione 916 mila 342,02 euro e sono costituiti dai contributi della Regione per il funzionamento (1milione 154mila); contributi in conto esercizio da parte degli enti facenti parte della Comunità del Parco (214mila 814,74) oltre al contributo del ministero dell’Ambiente (40mila 800 euro);

