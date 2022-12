Il console a Osaka Prencipe: “Expo 2025 sarà un volano nelle relazioni Italia-Giappone”

TOKYO – Il Giappone ospiterà la prossima Expo universale ad Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Il tema è ‘Progettare società future per le nostre vite’, per fare dell’esposizione internazionale un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali.

Un’occasione preziosa per costruire “collaborazioni sia nella fase preparatoria al 2025, sia durante e anche dopo l’Expo”, un “importante appuntamento che costituirà un volano delle relazioni bilaterali a tutto campo tra Italia e Giappone, soprattutto quelle in ambito accademico, scientifico e tecnologico. Sono questi, infatti, i settori dove c’è sicuro potenziale di sviluppo tra Italia e Giappone”. Così il Console Generale d’Italia in Osaka, Marco Prencipe, a margine del decimo Forum Italia Giappone organizzato a Tokyo dalla Japan Italy Economic Federation- JIEF.

UNA GRANDE VETRINA PER LE ECCELLENZE ITALIANE

“L’Expo come tutte le esposizioni universali sarà una grande vetrina per le eccellenze italiane in termini di idee, innovazioni e progetti”, rileva Prencipe, e “in preparazione di questo importante appuntamento si moltiplicheranno iniziative, incontri, progetti che coinvolgeranno aziende, istituzioni, centri di ricerca”. Determinante sarà’ la capacità italiana di coniugare competenze, talenti e culture. Insomma, si tratterà di una grande chance competitiva per l’Italia in un’area geografica cruciale come è l’Asia.

Le ‘varie forme’ di Myaku-Myaku ‘official character di Expo 2025

All’interno del tema di ‘Expo Osaka 2025: Progettare le società future per le nostre vite’ l’intenzione italiana e’ di scegliere settori di forte interesse bilaterale con il Giappone, ma anche allargato all’area asiatica. Molti i possibili temi individuati: dallo spazio al settore automative, dall’agritech al life sciences, dalla moda al design e alla formazione di nuove competenze, per citarne alcuni. Un mosaico che sarà percorso dal grande tema della innovazione e digitalizzazione. “Sarà il primo Expo con un forte focus sul metaverso, quindi sulla possibilità di consentire anche a chi non è fisicamente presente di fruire di tutto quello che accadrà nei padiglioni”, sottolinea il Console Generale d’Italia in Osaka, Marco Prencipe.

VERSO UN UMANESIMO TECNOLOGICO

“Va inoltre rilevato- aggiunge Prencipe- il forte impegno da parte giapponese di utilizzare Expo Osaka 2025 come catalizzatore per fare di Osaka la futura capitale asiatica nei settori turismo e cultura, facendo leva sulla strategica posizione geografica, ponte verso Cina e Corea del Sud, e vicina a Kyoto e Nara, ex capitali imperiali dove è concentrata gran parte del patrimonio artistico e culturale in Giappone”.

Italia e Giappone, paesi apparentemente così distanti, ma in realtà accomunati da una cultura millenaria, da un ricchissimo patrimonio artistico e culturale. “E’ giusto che non si trascuri mai il peso che i valori tradizionali esercitano in entrambi i Paesi. Il Giappone è un Paese fortemente ancorato alle tradizioni, ma con una fortissima spinta alla modernità. Proprio come l’Italia e in questo connubio è la chiave del successo”, conclude il Console, dunque “Expo Osaka 2025 sarà l’occasione per Italia e Giappone di compiere un viaggio insieme verso un umanesimo tecnologico, con l’innovazione sempre al servizio dell’essere umano”.

