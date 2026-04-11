il-consorzio-chianti-apre-a-vinitaly-2026-“la-casa-del-chianti”

Milano, 11 apr. (askanews) – Il Consorzio Vino Chianti apre a Vinitaly 2026 “La Casa del Chianti”, nuovo spazio espositivo nel Padiglione 9, stand C11-C12, a Verona dal 12 al 15 aprile. Su una superficie di oltre 300 metri quadrati, il Consorzio riunisce 221 etichette in degustazione e più di 90 aziende rappresentate, con l’obiettivo di trasformare la presenza fieristica in un luogo di incontro tra produttori, operatori, buyer e appassionati provenienti dai mercati internazionali.

Al centro dell’area sarà allestito il Chianti Wine Bar istituzionale, organizzato in quattro banconi dedicati alle principali tipologie della Denominazione. Il banco Annata proporra 91 etichette di Chianti Docg, quello del Chianti Superiore Docg ne presentera 32, il banco Riserva raccogliera 61 etichette di Chianti Docg Riserva, mentre il banco dedicato al Vin Santo del Chianti Doc mettera in degustazione 37 etichette. Il percorso nel suo complesso offrirà così una lettura ampia della produzione del territorio.

Accanto al wine bar saranno presenti 30 aziende con una propria postazione, pensata per favorire il confronto diretto con gli operatori professionali. Nello stesso spazio trovera posto anche il Consorzio Chianti Colli Senesi con un banco istituzionale riservato alla propria sottozona, a conferma della pluralità di espressioni che convivono all’interno della Denominazione.

“Vinitaly rappresenta sempre un momento strategico per il nostro settore: e qui che si costruiscono relazioni, si intercettano nuove opportunità e si rafforza il posizionamento del Chianti sui mercati internazionali” ha dichiarato il presidente del Consorzio, Giovanni Busi, aggiungendo che “portiamo a Verona una rappresentanza ampia e qualificata del territorio, capace di esprimere tutta la varieta della nostra produzione”.

“Il nostro obiettivo è raccontare un Chianti contemporaneo, capace di coniugare tradizione e capacita di innovazione. La forza della Denominazione – ha spiegato – sta nella sua ampiezza e nella qualita diffusa delle aziende: Vinitaly ci permette di presentare tutto questo in modo chiaro ed efficace a un pubblico internazionale sempre piu attento e consapevole”.