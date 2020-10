Il conteggio dei voti postali è troppo lento, in Pennsylvania si rischia il caos

AGI – La lentezza delle procedure di conteggio del voto postale rende sempre più probabile che, all’indomani delle presidenziali del 3 novembre, in alcuni Stati degli Usa non si sappia ancora chi abbia vinto. Una prospettiva che aumenta i rischi di contestazioni e sommosse ed è particolarmente concreta in Pennsylvania.

Lo stato nordorientale ha un sistema di conteggio del voto postale molto macchinoso e sembra destinato a uno degli spogli più lenti della nazione, dal momento che l’epidemia di coronavirus ha spinto 2,6 milioni di elettori a chiedere di poter votare per posta. Il problema è che, se in Florida e Arizona il conteggio dei voti postali è già in corso e sarà possibile conoscere il risultato poco dopo la chiusura dei seggi,

