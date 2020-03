La maggior parte dei 13 sindaci lombardi interpellati dall’AGI conferma la tesi del sindaco di Bergamo Giorgio Gori: esiste un ‘sommerso’ di persone decedute col coronavirus, soprattutto nelle case di riposo, ma anche persone che spirano nella loro abitazione, che non emerge dai dati ufficiali.

Sedici vittime in tre settimane. Il drammatico bilancio non lascia dubbi nella casa di riposo “Sassi” di Gropello Cairoli (Pavia) dove hanno perso la vita 15 degenti e un’infermiera di 64 anni risultata positiva al coronavirus. Per gli anziani ospiti della Rsa i sintomi sono quelli riconducibili al Covid-19 anche se non si è potuta accertare la natura della malattia non essendo stati eseguiti i tamponi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il conto dei morti non torna proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento