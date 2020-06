Il coprifuoco non ferma le proteste negli Usa

AGI. – Non si fermano le proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd, ucciso dalla polizia a Minneapolis. Cortei e manifestazioni proseguono in molte città della nazione, in alcuni casi sfidando il coprifuoco che riguarda le contee di Los Angeles, Santa Monica, Beverly Hills, San Francisco e Oakland (in California), Cleveland (nell’Ohio), Washington Dc e New York City, dove resterà in vigore per tutta la settimana.

La città di Houston, in Texas, ha lanciato un’allerta ai cittadini sul fatto che sono stati trovati ammassati mattoncini e sassi, destinati presumibilmente “a provocare danni fisici o distruzione durante le manifestazioni”

