il-cordoglio-di-formula1-e-golf-per-la-morte-del-papa

Roma, 21 apr. (askanews) – A rendere omaggio Papa Francesco è stato anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1: “Porto nel cuore il ricordo di uno sguardo che trasmetteva pace; ne coglievi da vicino la sua straordinaria umanità, la sua forza spirituale. Papa Francesco è stato un esempio autentico di dialogo, vicinanza e speranza. La sua guida resterà un faro per tutti. Ci mancherà il suo sorriso, così vero e profondo”. Anche il Presidente della FIG, Cristiano Cerchiai, il Consiglio Federale e tutto il Golf italiano partecipano, con grande commozione, si è unito al lutto dell’intera umanità. “Per piangere la scomparsa del Santo Padre Francesco e per onorarne la memoria – è scritto in una nota – come da richiesta ricevuta dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, si invitano tutte le Associazioni e Società Sportive a osservare un minuto di silenzio in occasione delle premiazioni delle manifestazioni in programma per tutta la settimana”.