È iniziata la Fase 2 e il governo pensa a tutti gli strumenti da mettere in campo per aiutare la ripartenza. A tenere banco è il tema dei Corona Equity. Se da un lato, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, assicura che “mettere a disposizione risorse da parte dello Stato per accompagnare l’imprenditore che vuole fare investimenti e ricapitalizzare non significa sovietizzare il nostro sistema produttivo”, dall’altro alcuni esperti del mondo economico bollano l’iniziativa come un’idea “pericolosissima e delirante” oppure come una soluzione cui ricorrere ma solo “in extrema ratio”.

L’ipotesi allo studio del governo

L’esecutivo, tra le misure per le imprese in arrivo con il nuovo decreto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il ‘Corona equity’ divide gli esperti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento