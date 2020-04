Il coronavirus cambia le regole del rimborso dei biglietti aerei

La Commissione europea potrebbe modificare le regole sui rimborsi dei passeggeri aerei in caso di cancellazione di voli, per andare incontro alla crisi di liquidità che stanno attraversando le compagnie a causa del Coronavirus.

“Per affrontare la crisi di liquidità è importante chiarire le regole applicabili per rimborsi e l’uso di voucher in caso di cancellazioni legate al Covid-19 secondo la regolamentazione sui diritti di passeggeri”, ha detto la vicepresidente della Commissione, Vera Jourova, dopo un dibattito del collegio dei commissari sulle misure per il settore del turismo.

La stessa Jourova ha spiegato che una decisione sulla modifica delle regole sui diritti di passeggeri,

