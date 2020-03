Le Borse europee chiudono in profondo rosso sulla scia di Wall Street che finisce per chiudere la giornata perdendo oltre il 4%. I mercati sono nervosi dopo lo scontro a Bruxelles sugli aiuti all’economia. Al vertice Ue di ieri Roma e Madrid hanno minacciato di non firmare l’intesa sugli aiuti, poi è arrivato un mini-accordo: due settimane per varare un nuovo piano.

Londra è la peggiore dopo la notizia della positività al coronavirus del premier Boris Johnson e del ministro della Sanità. L’Ftse 100 scende del 5,24% a 5.511,25 punti. Il Cac di Parigi cede il 4,23% a 4.351,49 punti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il coronavirus continua a spaventare le Borse proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento